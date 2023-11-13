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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معبر رفح يستقبل 10 حافلات تقل 564 أجنبيًا من غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر حدودي مصري، أنه غادرت 10 حافلات تقل 564 مواطنًا أجنبيًا قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الاثنين.

وأوضح المسؤول الحدودي لـ CNN، أن حوالي 97 شاحنة إغاثة دخلت أيضًا إلى قطاع غزة، محملة بالإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه ومواد الإغاثة والمعدات الطبية والأدوية.

وأضاف المسؤول الحدودي، أنه تم السماح لـ 4 جرحى فلسطينيين بالدخول إلى مصر، كل منهم برفقة شخص آخر.

ومن بين المصابين الذين تم إجلاؤهم، اليوم الاثنين، رجل يبلغ من العمر 59 عامًا مصابًا بجروح خطيرة في الرأس وتم نقله في سيارة إسعاف.

كما وصلت امرأة أخرى تم إجلاؤها، وهي امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، مصابة بكسر في طرفها الأيمن والتهاب السحايا، وهي الحالة التي أصيبت بها بعد أن ظلت محاصرة لمدة 6 أيام تحت أنقاض منزلها الذي تعرض للقصف.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة الأمم المتحدة أن حوالي 455 شاحنة في المتوسط تدخل يوميا محملة بإمدادات المساعدات.

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