تعرف على رسالة رئيس اللجنة البارالمبية بعد نجاح مصر في تنظيم البطولة الدولية للسباحة

حرص الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية على توجيه الشكر لاعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالكامل بعد نجاح مصر في تنظيم البطولة الدولية للسباحة التى استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري .

واعرب الدكتور حسام الدين مصطفي عن سعادته الكبيرة للنجاح الباهر للبطولة والاشادة التى تلقتها اللجة البارالمبية من جميع رؤساء الوفود التى شاركت بالبطولة وكذلك الإشادة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وايضا اشادة كريج نيكلسون رئيس اتحاد السباحة البارالمبي الدولي ونيكول بيرنز مديرة اتحاد السباحة البارالمبي الدولي بعدما حضرا الثنائي فاعليات البطولة .

وحرص رئيس اللجنة البارالمبية المصرية على توجيه رسالة لذوي الاعاقة في جمهورية مصر العربية مؤكداً أن مجلس اللجنة مازال في أول المشوار ، ولديهم من الاهداف الكثير ، وهدفنا نشر الرياضة بين الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية قائلا :نواصل السعي والاجتهاد وهدفنا تحقق حلم كل معاق يمارس الرياضة باحتراف داخل مصر نتيجة الدعم الكبير الذى تحظي به اللجنة البارالمبية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يدعم الرياضة بشكل عام والرياضة البارالمبية بشكل خاص .

كما لابد من توجيه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يدعم بكل قوة اللجنة ويتابع كافة التفاصيل من اجل تحقي الهدف الذى نسعى اليه جميعاً.

وكان منتخب مصر للسباحة البارالمبية قد حقق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة ونجحت السباحة المتألقة ورد شان محمد في الفوز بـ 3 ميداليات بواقع “فضية” في مسافة 100 متر فراشة، و"برونزية" في 400 متر حرة، و"برونزية" في سباق 100 متر ظهر للسيدات.

وحققت آية الله أيمن الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة وحصلت ملك عبدالشافي على الميدالية البرونزية فى 50 متر ظهر وفاز أحمد حشاد بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر صدر خلال منافسات الكبار

جدير بالذكر أن جهاز منتخب مصر للسباحة البارالمبية يضم كلا من :كابتن شريف حبيب مديراً فنياً وعمرو ابو الدهب مدرباً عاما وليد عبد القادر مدرباً وإدارياً أيضا.