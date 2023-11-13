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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح الدين: فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم "تهريج"

صدى البلد

قال وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية والأهلي السابق، إن فرص منتخب مصر فى التأهل لكأس العالم 2026، من المفترض أنها سهلة وفى المتناول بسبب مستويات الفرق التى تضمها المجموعة بجانب مصر.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم من المفترض أنها سهلة، ومن اللازم أن المنتخب يحقق الفوز فى جميع المباريات، لأن تاريخ الفراعنة كبيرة وأى مفاجأة تحدث فى هذه المجموعة سيكون فشلا كبيرا”.

وأضاف "فشل منتخب مصر فى التأهل لكأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات، وأيضًا تغيير نظام التصفيات سيكون “تهريج”، وأيضًا فى ظل ضعف المنتخبات التى تقع مع مصر فى المجموعة".

وأتم “من العيب أن أى شخص يفكر أن منتخب مصر قد لا يتأهل لكأس العالم مع ضرورة عدم الاستهانة بأى منتخب منهما، لابد علينا التركيز ولكن اللعب بقيمة منتخب مصر، ولابد أن نفوز يوم الخميس على جيبوتي برباعية أو أكثر من أجل توصيل رسالة لجميع المنافسين”.

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