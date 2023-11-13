مشروع رعاية أطفال التوحد يحقق نجاحًا باهرًا في البحر الأحمر

تعمل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مشروع "نتوحد من أجلهم"، الذي يستهدف تقديم التدريب الأسبوعي لأطفال التوحد بنادي شدوان الرياضي في الغردقة.



يهدف المشروع إلى دمج أطفال التوحد في المجتمع من خلال تعزيز مهاراتهم ورفع معنوياتهم عبر ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية. يتم تنفيذ التدريب بواسطة مدربين متخصصين، حيث يتاح للأطفال فرصة التفاعل الاجتماعي والتطور الشخصي من خلال الرياضة.

يتمتع المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ويتم تنفيذه بتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. ويتضمن الإشراف الفعّال للأستاذ موسي الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة.



ويعزز المشروع قدرات أطفال التوحد ويشجعهم على التعبير عن ذواتهم واستغلال مواهبهم الرياضية، مما يعزز تكاملهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وتجسد مبادرة القيادة السياسية في الاهتمام بأطفال التوحد، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الرياضية، بهدف تحقيق سعادتهم وتمكينهم للمشاركة الفعّالة في المجتمع.