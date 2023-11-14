نمو الائتمان الصيني في أكتوبر أقل من توقعات الاقتصاديين

سجل النمو الائتماني في الصين مستويات أبطأ من المتوقع في أكتوبر، وجاءت النتائج الأضعف؛ بعد بضعة أشهر من الأداء القوي المدعوم بإجراءات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز الاقتصاد.

وقال بنك الشعب الصيني اليوم، إن إجمالي التمويل، وهو مقياس واسع للائتمان، بلغ 1.85 تريليون يوان (254 مليار دولار).

وكان هذا المقياس قد سجل أكثر من 913 مليار يوان من الائتمان المقدم في أكتوبر من العام الماضي، ولكن أقل من متوسط التقدير البالغ 1.95 تريليون يوان في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.

بدورها، عرضت المؤسسات المالية قروضاً جديدة بقيمة 738 مليار يوان خلال الشهر، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 655 مليار يوان، ومقارنة بـ615 مليار يوان قبل عام.

مبيعات السندات الحكومية

يُعتبر شهر أكتوبر شهراً ضعيفاً تاريخياً بالنسبة للإقراض والائتمان، وتأتي هذه الزيادة بعد نمو ائتماني قوي نسبياً في سبتمبر.

وتم تعزيز الائتمان في سبتمبر من خلال مبيعات السندات الحكومية، وجاء بعد أن تحرك بنك الشعب الصيني لإطلاق سيولة طويلة الأجل في النظام المالي عن طريق خفض نسبة متطلبات الاحتياطي.