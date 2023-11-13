الهلال الأحمر الفلسطيني: الطواقم الطبية محاصرة مع المرضى والجرحى داخل مستشفى القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى داخل مستشفي القدس في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “محيط مستشفى القدس في غزة يشهد إطلاق نار كثيف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

وكان توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، قال إن العمليات الإنسانية في القطاع ستتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح وايت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الإجراء المقابل اتخذ بسبب نقص الوقود.

وجاء في البيان أن "العمليات الإنسانية في غزة تتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة".