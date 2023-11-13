فرقة "جوهرة الشرق" على مسرح الجمهورية بالأوبرا 30 نوفمبر

تقدم فرقة "جوهرة الشرق الموسيقى والغناء" حفلها الجديد على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً.

ويقود فرقة جوهرة الشرق مؤسسها وعازف الكونترباص المايسترو "أيمن محيي"، وسط حضور متوقع من محبي الموسيقى العربية والتراث الأصيل.



جدير بالذكر أن فرقة "جوهرة الشرق" للموسيقى العربية تضم كوكبة متميزة من أكبر الموسيقيين والمطربين لتقديم التراث الغنائي العربي الأصيل وقد قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت استحسان الجماهير، ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي.

يذكر أن مسرح الجمهورية يقع بجوار قصر عابدين وأنشئ عام 1912، كدار للسينما ثم استخدم عام 1959 كمسرح تقدم علية الحفلات الغنائية والعروض الفنية ويتسم بالفخامة المعمارية والزخارف المتميزة وبعد ضمه لدار الأوبرا، وتم تطويره وتزويده بأحدث معدات الصوت والإضاءة ويتسع لـ648 مشاهدًا ويستضيف العروض الفنية المتنوعة للفرق المصرية والأجنبية بالاضافة إلى الأوبرات الصغيرة والأعمال الغنائية والموسيقى الخفيفة والأعمال الفلكلورية الشعبية وبعض الريسيتالات عروض الرقص الحديث.