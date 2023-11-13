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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف قافلة إعلامية في بلدة يارون بـ لبنان

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية مع لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأثنين، إن صاروخين إسرائيليين أصابا قافلة إعلامية في بلدة يارون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ولم يحدد حتي الآن عما إذا كان هناك إصابات أو حالات وفاة جراء القصف الإسرائيلي على القافلة الإعلامية.

ووفقا لوسائل إعلامية لبنانية، وقع الانفجار الذي أدى إلى اندلاع حريق في مكان قريب من بث مباشر لقناة الجديد الإخبارية اللبنانية الذي أوضح تضرر سيارات القافلة الإعلامية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه تم أمر الصحفيين والإعلاميين بمغادرة المنطقة بشكل عاجل "لتجنب المزيد من الهجمات".

وفي الشهر الماضي، قُتل مصور وكالة رويترز عصام عبد الله وأصيب آخرون عندما تعرضت قافلة إعلامية للقصف في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن حزب الله أنه استهدف موقعا في الرمثا ضمن منطقة مزارع شبعا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، أن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً في مستوطنة عيتا.

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