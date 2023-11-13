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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من حماس لدول العالم بسبب الانقطاع الكامل للاتصالات والإنترنت بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

دعا مسؤولو حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة، المجتمع الدولي إلى التدخل، محذرين من تداعيات خطيرة لما للانقطاع الكامل للاتصالات والإنترنت في غزة هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أعلن أن الاتصالات وخدمة الإنترنت ستتوقف تماما في غزة يوم الخميس بسبب نقص الوقود.

وتم تسجيل حالات انقطاع للإنترنت والاتصالات بالفعل في القطاع وسط اشتداد القتال ونقص الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي.

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وقال مسؤولو حماس إن الانقطاع الكامل للاتصالات والإنترنت سيحكم على “شعبنا بالموت” لأن سكان غزة لن يكونوا قادرين على الحصول على خدمات الطوارئ والإنقاذ.

حماس المقاومة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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