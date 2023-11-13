أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة الإنسانية الدولية، أنه “لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا طعام بمستشفى الشفاء في غزة”، مشيرة إلي أن “كثير من الجثث والمصابين أمام مدخل المستشفى”.

وأكدت أطباء بلا حدود، وقوع هجوم على سيارة إسعاف أرسلناها لنقل مصاب من مستشفي الشفاء.

وكان قال الهلال الأحمر الفلسطيني، قال اليوم الإثنين، إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى داخل مستشفي القدس في قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “محيط مستشفى القدس في غزة يشهد إطلاق نار كثيف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

وكان توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة، قال إن العمليات الإنسانية في القطاع ستتوقف خلال الـ 48 ساعة القادمة.