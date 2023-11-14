بطل لا يعرف المستحيل..محمد من ذوي الهمم يسجل رقمًا قياسيًا في الغطس|شاهد

محمد كرم، يبلغ من العمر 27 عامًا، مصاب بـ "متلازمة داون"، لم يستسلم للإعاقة وسعى في تحقيق حلمه نحو العالمية في الغوص رغم اصابته بمتلازمة "داون" ونجح في تحقيق نحو 40 غطسة حتى اليوم، حتى صار أول غطاس مصاب بمتلازمة داون على مستوى العالم.

وأعرب محمد كرم، عن سعادته بما حققه اليوم، مؤكدًا أن غطسة اليوم تعد إنجازًا كبيرًا لونه نجح في الغطس على عمق 16 متر تحت سطح الماء لمدة 40 دقيقة، متمنيًا تحقيق زدًا العمق والوقت خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "كرم" في تصريح اليوم، أنه أجرى تمرينات عديدة على هذه الغطسة أمس، وبالفعل نجح اليوم في تحقيقها، لذا سيسعى غدًا لزيادة عمق ووقت الغطسة خلال التمرينات التي سيقوم بها، مشيدًا بدعم والدته له منذ الصغر، وتشجيها المستمر له، وتحفيزها لتحقيق مزيدًا من النجاحات في مختلف المجالات، كما أثنى على فريق مدربي الغطس لكونهم يسعون دائمًا لاحتوائه، وتدريبه بشكل إحترافي.

ومن جانبها، قالت إلهام عبد الغفار، والدة البطل المصري، إن "محمد" كان يمارس السباحة وهو عنده 6 سنوات، واستشعرت فيه روح المغامرة والبطولة منذ صغره، وكانت أدوات الغطس تجذب انتباهه بدرجة كبيرة خلال الزيارات المتكررة للأسرة لمحمية رأس محمد، ومن هنا بدأت رحلته في احتراف الغطس من خلال القيام بالتدريبات اللازمة على أعماق وأوقات مختلفة، وذلك تحت رعاية مؤسسة دليل الخير للتنمية، برئاسة سحر حسب الله.

وأكدت "عبد الغفار"، أن نجلها نحج بالفعل في تحقيق نحو 40 غطسة متفاوتة العمق والوقت، ومازال يسعى نحو تحقيق غطسات على عمق أكبر وفي وقت أطول، مؤكدة أنه يمتلك إمكانيات تساعده على تحقيق حلمه.

وأشارت إلى أن "محمد" لم يقتصر فقط على السعي نحو تنمية هوايته وتحقيق طموحه في الغطس، بل يعمل مساعد مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس التربية الفكرية بمحافظة القاهرة، كما حصل على رخصة الغوص من المركز العالمي "باوي"، ورخصة "اسكوب دايفر"، ويسعى الآن للحصول على رخصة "أوبن ويتر".

وتابعت: كما فاز في بطولة العرب للسباحة بدولة سوريا 2010، وحقق المركز الثالث بإحدى بطولات ألعاب القوى المتعلقة بأصحاب الهمم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، وحقق المركز السابع عالميًا في بطولة السباحة في دولة المكسيك.

ولفتت إلى أن "محمد" يمارس أيضًا ألعاب رياضية مختلفة، فقد شارك في بطولة الترايثلون بأبو ظبي، وفاز ببطولة الجمهورية الخاصة بذوي الهمم في السلة، وشارك في بطولة الجمهورية للجمباز عام 2018، إضافة إلى مشاركته في العروض المسرحية.

رقم قياسي الغطس

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