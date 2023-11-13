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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصاب فلسطيني بمصر: عائلتي استشهدت بالكامل.. وحقنا مش هنسيبه

أحد المصابين بمستشفى
أحد المصابين بمستشفى العريش

قال حسن، أحد المصابين الفلسطينيين المنقول إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج بعد قصف مناطق مختلفة في فلسطين، إنه تعرض لإصابات عديدة، حيث تعرض لكسر في الساق، فضلا عن العديد من الإصابات الأخرى، ويتلقى كافة أنواع الرعاية خلال تواجده في مستشفى العريش. 

أحد المصابين بمستشفى العريش يتحدث عن عائلته 

وأضاف حسن، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل في لقاء خاص من داخل مستشفى العريش لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الاثنين، أنه تعرض للقصف خلال تواجده في مخيم جباليا، حيث تعرض لإصابات عديدة، ولكن تم إسعافه وتقديم الخدمات الطبية له في مستشفى العريش بمصر. 

وتابع، أن عائلته استشهدت بالكامل خلال القصف بعدد 11 فردا "ان شاء الله هقوم وناخد حقهم، وإن شاء الله هنرجع أقوى من الأول، وعاوز أنشكر القيادة المصرية، والشعب المصري فرد فرد على حسن الضيافة، وعلى كل اللي بيتعمل عشان خاطر الشعب الفلسطيني".

ومن جانبه قال زوج أخته المرافق له، خلال تصريحات له، إن هناك ضغطا كبيرا على الشعب الفلسطيني من أجل تهجير قسري للمواطنين، "حلمهم بعيد جدا، ورغم كل اللي بيحصل مش هنسيب بلدنا، إحنا كده كده ميتين، نموت بشرفنا في بلدنا أحسن". 

المصابين الفلسطينيين فلسطين مستشفي العريش برنامج الحياة اليوم قناة الحياة

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