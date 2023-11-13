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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة متنوعة للطلاب بثقافة شرم الشيخ

أنشطة متنوعة للطلاب
أنشطة متنوعة للطلاب بثقافة شرم الشيخ

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية اليوم /الإثنين/ بناءً على البروتوكول الموقع بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم القناة وسيناء الثقافي عددا من الندوات وورش العمل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.


وذكرت مديرية الثقافة بجنوب سيناء -في بيان- أن قصر ثقافه شرم الشيخ نظم ورشة بعنوان "سيناء مصرية" بمدرسة "جيل أكتوبر" الإعدادية قام خلالها الطلاب المشاركون بتنفيذ رسومات عن سيناء.


وأوضح البيان أن طلاب مدرسة "الرويسات" الإعدادية قاموا باستعراض مواهبهم الغنائية على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، كما تم تنظيم ورشة بعنوان "حكي وسرد قصصي" بالمعهد الأزهري، قدمت خلالها قصة "سارة ترسم وتعزف موسيقى".
 

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