3 ملفات حساسة..الخارجية الأمريكية تفجر مفاجأة عن تطورات الهدنة في غزة

كشف صامويل وبربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، آخر تطورات التصعيد العسكري مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن يتم حاليا متافشة ثلاث ملفات حساسة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حوار عبر زووم، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الملفات الثلاث هى الرهائن ودخول المساعدات وإمكانية الهدنة، متابعا أن ملف الرهائن في غاية الحساسية ، ونحن على تواصل مع عدة أطراف آخرى، زلدينا ٩ أشخاص لدى حماس.

وتابع صامويل وبربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن ملف المساعدات في غاية الأهمية، ولابد من إسرائيل أن يكون الرد مناسب وبعيدا عن استهداف المدنيين، مستدركا أنه نناقش هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي في هذا الملف وستمرون.