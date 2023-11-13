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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيبة بمستشفى العريش: متواجدة لتقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين

طبيبة نفسية بمستشفى
طبيبة نفسية بمستشفى العريش

قالت الدكتورة هبة وجيه، طبيبة أمراض نفسية، إنها متواجدة في مستشفى العريش من أجل تقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين، وإيضاح أن ردود أفعالهم طبيعية في الوقت الحالي، "فيه ناس بتخاف تعيط، وفي ناس بتخاف تتكلم، ولكن بحاول أقعد معاهم وأقولهم أن ده طبيعي ورد فعله طبيعي". 

طبيبة نفسية تتحدث عن دورها في مستشفى العريش 

وأضافت "وجيه"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، من داخل مستشفى العريش، أن المصابين يحتاجون أن يتواجد شخص بجانبهم، ليس فقط أن يتحدث من عدمه، ولكن يحتاجون أن يشعروا بالدعم وبجوار أحد بجانبهم، والدعم النفسي للأطفال بيختلف بعض الشيء، "الأطفال بنحاول نلعب معاهم ونحسسه أن فيه تفاؤل وأنه قادر أنه يتفاعل معاهم". 

وتابعت، أنه يوجد دعم نفسي أيضا للطواقم الطبية، وتوعية تجاه الأعراض التي سيتابعوها في المرضى الذي يتعامل معهم من الفلسطينيين، لأن كل الطواقم الطبية تعاني بضغوط كبيرة في الفترة الحالية. 

مستشفي العريش طبيبة أمراض نفسية للمصابين الفلسطينيين لبني عسل برنامج الحياة اليوم

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