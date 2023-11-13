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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أقوى شعب.. المغنية النرويجية هيلاري أليسون تدعم الشعب الفلسطيني في حفلتها

صدى البلد

دعمت المغنية النرويجية هيلاري أليسون الشعب الفلسطيني خلال أحد حفلاتها الغنائية إذ ظهرت على المسرح وهي تحمل العلم الفلسطيني.

 

وظهرت "أليسون" على المسرح وفي يدها العلم الفلسطيني قبل أن تقوم بلفه حولها وعلقت قائلة: "هذا ليس مجرد علم هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت هذا علم فلسطين، ويعانون الآن من الإبادة الجماعية".

واستكملت: "إنه شيء حزين جدًا ان ترى هذا الأمر يتم قصف الأطفال يتم تفرقة العائلات بعيدًا عن بعضها البعض، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب هذا شيء محزن، نحن في 2023 يجب أن نقول قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورًا".

 

وأنهت تعليقها قائلة: "دائمًا فلسطين حرة" وسط دعم كبير من المتواجدين بالحفل والذين ظلوا يهتفون لها وقاموا بتحيتها.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "هيلاري" على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية وقاموا بترجمة حديثها باللغتين الإنجليزية والعربية.

 

هيلاري أليسون الشعب الفلسطيني

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