تجديد اعتماد الأيزو الدولية لقطاع خدمة العملاء في شركة الصرف الصحي بالقاهرة

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ISO9001/2015 لقطاع خدمة العملاء بالشركة.

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن ذلك التجديد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة NES، المعتمدة من المجلس الوطني للإعتماد EGAC، لكافة اشتراطات إعتماد الشهادة.

وأشار المهندس عادل حسن، إلى أن مراكز خدمة العملاء منتشرة بكافة مناطق محافظة القاهرة تقدم خدماتها وفقاً لأحدث الأنظمة المميكنة في مجال خدمة العملاء، لافتاً إلى أن الشركة تُولي اهتمامًا بالغاً بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشاد رئيس صرف القاهرة، بالدور البارز للعاملين بقطاع خدمة العملاء في تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، مشيراً إلى أن الاعتماد للمرة الثالثة يوضح مدى الإلتزام بمعايير الجودة.