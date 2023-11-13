مدير مستشفى العريش: نجحنا في إنقاذ طفلة من بتر أحد أطرافها

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن حجم الإصابات القادمة من فلسطين كبير جدا، وأغلبها إصابات حروق، والحالات تحتاج أكثر من تخصص للحالة الواحدة، ما بين مخ وأعصاب، وتجميل، وأوعية، فهي حالات مركبة، وليست حالات بسيطة على الإطلاق، وتحتاج تقنية عالية وخبرة مميزة.

مدير مستشفى العريش يتحدث عن المصابين

وأضاف "منصور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه لم يتم عمل جراحات بتر في المستشفى حتى الآن، موضحا أن لديه أحد المرضى فاقدين للأطراف ما بين اليد أو القدم، موضحا أن أحد البنات الصغيرة كان محدد لها بتر أحد أطرافها في قطاع غزة، ألا أنه بفضل الأطباء والتقنيات العالية في مستشفى العريش نجحت في إلغاء البتر وعلاج الحالة.

وتابع، أن أحد الحالات تعاني من السرطان وتم عمل الإجراءات اللازمة له، وسيتم توجهه للمستشفى المتخصصة خلال الفترة المقبلة لتلقي العلاج بصورة كاملة.

وواصل: "إحنا بنعمل العمليات الجراحية للحالات اللي بتحتاج تدخل سريع، ومعظم الحالات اللي بتحتاج تدخلات بتتم في مستشفى العريش، وبتتم العمليات بعد إجراء العمليات الجراحية، وممكن الحالة الواحدة تشهد أكثر من عملية جراحية".