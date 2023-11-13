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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

صدى البلد

تصدرت الفنانة حورية فرغلى  تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحها الأخير "نفسي في طفل ".


 وتتميز حورية فرغلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 وتعتمد حورية  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


وقالت حورية عبر خاصة الـريلز بـ«فيس بوك»، خلال نشرها فيديو لوجود أطفال حولها في أحد الأفراح: «جميع النساء يحسدنني لأنّي ليس لدي طفل يزعجني، ولا يعلمن أني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل».
 

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، إنها كانت تتمنى أن تُرزق بأطفال، مشيرة إلى أن هناك عددًا من السيدات يحسدنها على عدم الإنجاب، وذلك لعدم إزعاجها، ولكنها كانت ترد قائلة:كنت بتمنى هذا الإزعاج الجميل.


 

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