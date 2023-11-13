علام ودجيش..نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة الحكم السابق فهيم عمر

استقبل الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق، واجب العزاء في وفاة والدته بمسجد الحامدية الشاذلية بجامعة الدول العربية بالمهندسين.

وقدم واجب العزاء العديد من نجوم الرياضة على رأسهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، واللواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة، والكابتن أيمن دجيش حكم الراية الدولى السابق، وغيرهم من نجوم الرياضة.

وتوفيت والدة الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق، وأقيمت صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر ، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

وقال وحيد ميداني :" البقاء لله .. توفيت الي رحمة الله تعالى والدة الكابتن فهيم عمر بالمستشفي الإيطالي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وأنزل السكينة والطمأنينة على أهلها وذويها .. خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر الأحد بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم .

والعزاء الاثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

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