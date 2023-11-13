مسيرة حاشدة في "تكساس" الأمريكية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

طافت مسيرة حاشدة في عدد من شوارع تكساس الأمريكية؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يستمر في شهره الثاني من الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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ولاتعد هذه أول مظاهرات تكساس فضلا عن مظاهرات أمريكا التي صارت حدثا شبه يومي تنديدا بالعدوان الصهيوني الذي يستهدف كل الأعيان المدنية.

ويزداد الرأي العام الغاضب في امريكا من العدوان الذي لايميز بين أحد ويقتل الجميع.

يأتي ذلك فيما ذكر الهلال الأحمر الآن أنه ما يزال محيط مستشفى القدس يشهد إطلاق نار كثيف، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر أن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام.