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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة حاشدة في "تكساس" الأمريكية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مظاهرات أمريكا لدعم
مظاهرات أمريكا لدعم فلسطين

طافت مسيرة حاشدة في عدد من شوارع تكساس الأمريكية؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يستمر في شهره الثاني من الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

 

https://t.me/voppalestine/19320


ولاتعد هذه أول مظاهرات تكساس فضلا عن مظاهرات أمريكا التي صارت حدثا شبه يومي تنديدا بالعدوان الصهيوني الذي يستهدف كل الأعيان المدنية.

ويزداد الرأي العام الغاضب في امريكا من العدوان الذي لايميز بين أحد ويقتل الجميع.  

يأتي ذلك فيما ذكر الهلال الأحمر الآن أنه ما يزال محيط مستشفى القدس يشهد إطلاق نار كثيف، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر أن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام. 

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