نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي ممثل المرشد الروحي لشيعة العراق |ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع الشيخ مهدي الموصلي ممثل المرشد الروحي لشيعة العراق آية الله علي السيستاني في روسيا، تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الاجتماع تناول تبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله، فضلا عن التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، تطرق الجانبان إلى قضايا تعزيز العلاقات الودية الروسية العراقية، بما في ذلك تطوير العلاقات بين الأديان.