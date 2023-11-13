عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي ممثل المرشد الروحي لشيعة العراق |ماذا حدث؟

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع الشيخ مهدي الموصلي ممثل المرشد الروحي لشيعة العراق آية الله علي السيستاني في روسيا، تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الاجتماع تناول تبادل وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله، فضلا عن التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، تطرق الجانبان إلى قضايا تعزيز العلاقات الودية الروسية العراقية، بما في ذلك تطوير العلاقات بين الأديان.

طائرات مسيرة من العراق.. استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بـ سوريا

القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير في العراق بالطائرة المسيرة

المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الشيخ مهدي الموصلي العراق آية الله علي السيستاني روسيا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

طائرات مسيرة من العراق.. استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بـ سوريا

القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير في العراق بالطائرة المسيرة

مصر تفوز على العراق بثلاثية نظيفة في افتتاح مونديال الطائرة البارالمبية

العراق يتجه لدعم أصوله بـ اليوان الصيني لتمويل واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا

العراق: ندعو لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني

رئيس العراق: ما يرتكبه الاحتلال هو محاولة بائسة لإخراج الفلسطينين من أراضيهم

بطائرة مسيرة.. استهداف القوات الأمريكية بقاعدة الحرير في العراق

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ