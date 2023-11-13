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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء استغاثة عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني لحماية المحاصرين داخل مستشفى القدس

مستشفي القدس
مستشفي القدس

طالب الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الطواقم المحاصرة داخل مستشفى القدس في غزة والتي تواجه خطرا محدقا في كل لحظة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “نؤكد عدم وجود أي مسلحين داخل مستشفى القدس بقطاع غزة ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من داخله”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى داخل مستشفي القدس في قطاع غزة.

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وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “محيط مستشفى القدس في غزة يشهد إطلاق نار كثيف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خروج 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة من الخدمة.

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس غزة

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