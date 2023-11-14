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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الفخ والفانيليا.. 7 حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء

حيل فعالة للتخلص
حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء

الذباب قد يكون مزعجًا في فصل الشتاء، ولكن هناك بعض الحيل الفعالة التي يمكنك تجربتها للتخلص منه. إليك بعض الأفكار بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء

الشباك الحشرية: قم بتثبيت الشباك الحشرية على النوافذ والأبواب لمنع دخول الذباب إلى المنزل. تأكد من أن الشبكة متينة وخالية من الثقوب الصغيرة.

الأعشاب الطبيعية المنعشة: يمكن وضع بعض الأعشاب الطبيعية المنعشة في المناطق التي يمكن أن يكون الذباب موجودًا فيها، مثل القرنفل والنعناع والنعناع البري. يعتبر رائحتها غير مرغوبة بالنسبة للذباب ويمكن أن تبعدها.

الفخ للذباب: يمكنك صنع فخ بسيط للذباب باستخدام زجاجة بلاستيكية فارغة. قم بقص الزجاجة إلى نصفين، ضع قطعة من الفاكهة الفاسدة أو السكر المذاب في الماء داخل الزجاجة، ثم ضع النصف العلوي من الزجاجة مقلوبًا داخل النصف السفلي. يجذب الذباب إلى رائحة الطعام ويدخل الزجاجة، وبمجرد دخوله لن يتمكن من الخروج.

استخدام الفانيليا: يعتقد أن رائحة الفانيليا تبعد الذباب، يمكنك وضع بضع قطرات من خلاصة الفانيليا على قطعة قماش وتعليقها في المناطق التي يتواجد فيها الذباب.

تنظيف المنزل: حافظ على نظافة المنزل وتنظيفه بانتظام. قم بإزالة الفضلات والبقايا الغذائية والمواد العضوية الأخرى التي يمكن أن تجذب الذباب.

الحماية من الرائحة: تجنب استخدام العطور القوية أو المنتجات ذات الروائح الطيبة في المناطق التي يتواجد فيها الذباب. قد تجذب هذه الروائح الذباب إلى المنزل.

الأتربة والرطوبة: حافظ على نظافة المنزل وجفافه بشكل جيد. الذباب يفضل الأماكن الرطبة والمتسخة، لذا قم بإزالة الأتربة وجفف المناطق الرطبة بشكل جيد.

يرجى ملاحظة أنه قد يكون من الصعب التخلص تمامًا من الذباب بشكل فعال، ولكن باستخدام هذه الحيل يمكنك تقليل وجوده في المنزل. 

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