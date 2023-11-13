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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن سبب  اعتذار الاهلي عن زيارة الزمالك من خلال حسابه بموقع  فيس بوك.

وكتب فاروق : الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقرت بعض الشيء وذلك منذ ظهر أمس الأحد.

وقال شوبير إن الأطباء قاموا بإخراج المادة المخدرة من جسمه، لكنه لايزال في غياب عن الوعي.

 

وتابع شوبير تصريحاته قائلا: "هناك استقرار في الحالة الصحية للعامري فاروق لكنه غير مطمئن للغاية.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا "أنه وجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستمع من الطبيب المعالج للعامري فاروق عن تفاصيل الحالة الصحية وكأنه شقيقه.

 

- الأهلي العامري فاروق العامري فاروق يتعرض لوعكة صحية الزمالك

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