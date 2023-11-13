جدل بخطة النواب بشأن تطوير مناطق العسال وورشة سمعان بشبرا

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة د. فخري الفقي ، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ، عدم إعتماد الحكومة مبلغ 60 مليون جنيه كمرحلة أولي لتطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحي شبرا محافظة القاهرة علي الرغم من توصية لجنة الخطة والموازنة بإدراج المبلغ في السنة المالية 2023/2024 لتطوير تلك المناطق.



وشهد الاجتماع جدلا بين ممثل محافظة القاهرة ،وممثل وزارة التخطيط ، وممثل صندوق تطوير العشوائيات بشأن امتلاك محافظة القاهرة لـ 2000 وحدة سكنية يمكن تخصيصها لهم وهو ما نفته المحافظة.



وقال "راضي" إنه تقدم بطلب الإحاطة في دور الإنعقاد الماضي حيث تُعد المناطق المذكورة في طلب الإحاطة عشوائية ، ونظراً لخطورة ذلك علي سكان المنطقة ، تم التوصية بلجنة الخطة والموازنة بإدراج مبلغ 60 مليون جنيه بشأن خطة التنمية الإقتصادية لمحافظة القاهرة بشأن ذلك.



وأشار راضي" إلى أن وزارة التخطيط لم تقم بإدراج مبلغ الـ60 مليون جنيه لتطوير مناطق العسال وورشة عثمان بشبرا كمرحلة أولي، كما أن محافظة القاهرة خاطبت وزارة التخطيط لإدراج المبلغ في عام 2022وهو ما لم تقم به الوزارة.



وفي نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لمدة شهرين لحين دراسة التطوير من وزارة التخطيط وصندوق التنمية الحضارية وموافاة اللجنة هل يوجد شقق سكنية بالمحافظة ام لا.