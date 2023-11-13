تجديد الثقة لفتحي العاطون أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمستقبل وطن

جدد حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، والنائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم الثقة ل«فتحي العاطون» أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب .



كما جدد الحزب الثقة في محمد عبد السلام امينا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية وثلاثون كادرا من الشباب المتميزين في مختلف المجالات .



وذكر الحزب في بيان له مساء اليوم، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه رئيس الحزب.



وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي من محمد عبد السلام السنوسي امينا عاما للمتابعة والتواصل الاجتماعي، وفتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا للمتابعة والتواصل الاجتماعي.



ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

وأشارت المادة الرابعة، إلى إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار