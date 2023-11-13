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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حل مشاكل العضوية وكأس فلسطين.. تفاصيل زيارة وفد نقابة الصحفيين إلى الزمالك

صدى البلد

زار وفد من نقابة الصحفيين نادى الزمالك لتقديم التهنئة  لمجلس إدارة النادى الجديد، بانتخابه لإدارة النادى لمدة 4 سنوات مقبلة، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين النادى والنقابة.

كان فى استقبال وفد النقابة الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وضم وفد النقابة كلًا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وحسين الزناتى وكيلى النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق، ومحمد الجارحى عضو المجلس، ومحمد ربيع، وخالد كامل ممثلين عن رابطة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك.

وهنأ وفد النقابة فى بداية اللقاء مجلس النادى الجديد بثقة الجمعية العمومية للنادى، متمنيًا أن تكون المرحلة القادمة بداية لعودة الروح للزمالك، وبداية علاقة جديدة بين النقابة، والنادى فى ظل وجود أكثر من 4200 صحفى أعضاءً بالنادى، كما تخلل اللقاء مناقشات حول أوضاع أعضاء النادى من الصحفيين، وسبل حل مشاكلهم، وإمكانية تقديم ميزات للأعضاء الجدد من الصحفيين.

وثمّن كابتن حسين لبيب الزيارة، التى اعتبرها تاريخية، حيث لم يسبق أن ذهب مجلس نقابة الصحفيين لتهنئة أى من النوادى الرياضية الأخرى قبل نادى الزمالك، مشددًا على احترامه لحرية الصحافة، ومؤكداً أن من حق الصحفى كتابة ما يراه مناسبًا من وجهة نظره حيال أى واقعة يراها مادة للنقد، ومن حق النادى الرد والتعقيب وفق الأعراف والقوانين، التى تنظم عملية النشر والرد، وحرية الرأى والتعبير.

ومن جهته، ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى حفاوة الاستقبال من مجلس إدارة نادى الزمالك، وعبر عن تثمينه لما أبداه رئيس النادى من تقدير لعمل الصحافة، ووجه الدعوة إلى مجلس إدارة النادى لزيارة نقابة الصحفيين، فى إطار استمرار العلاقات الطيبة، وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين نقابة الصحفيين والنادى، والحرص على طى صفحة خلافات الماضى.

واستجاب كابتن حسين لبيب لمطالب وفد النقابة بمراجعة موقف أعضاء النادى من الصحفيين، وحل مشاكلهم وعودة كل الصحفيين، الذين استبعدوا، أو شطبت عضوياتهم، أو أوقفت خلال فترات مجلس الإدارة فى السنوات الماضية.

كما وافق لبيب أيضًا على قبول عضويات جديدة للصحفيين بتسهيلات فى السداد على أقساط وفقًا للقانون، وذلك قبل الإعلان عن القيمة الجديدة للاشتراكات، التي قد تصل لضعف هذا المبلغ.

واتفق الطرفان على إقامة دورة رياضية بين الصحفيين والنادى على أن تضم أيضًا ممثلين لنقابة المحامين على كأس فلسطين، على أن تخصص عائداتها لصالح الشعب الفلسطينى، ولاقت الدعوة، التى جاءت من قبل وفد نقابة الصحفيين قبولًا قويًا من مجلس إدارة نادى الزمالك، الذى رحب بالفكرة داعيًا فى الوقت نفسه للبدء الفورى فى تنفيذها.

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