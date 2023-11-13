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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة وجود خلاف بين الدول حول البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن كل ما يثار عن تقارير عن خلافات في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير مفيدة.

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وأضاف المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرار تعترض على أي قرار بشأن حل الدولتين بسبب قانون لديها داخليا".


وأشار المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "نحن في وضع لا يحتمل المزايدات، وبيان القمة العربية الإسلامية المشتركة صدر بالإجماع".

 

لم نرصد خلافات

 

وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،: "لم نرصد خلافات حول البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة".

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