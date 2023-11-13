مراسل صدى البلد: الاتحاد الأوروبي يدعم إسرائيل في إبادتها لأهل غزة.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن الاتحاد الأوروبي سقط أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا.

وأضاف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الاتحاد الأوروبي يريد هدنة إنسانية فقط في غزة، ولا يريد وقف إطلاق النار".

وأشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "الاتحاد الأوروبي يريد هدنة إنسانية بساعات ويحددها جيش الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا: "الاتحاد الأوروبي يدعم إسرائيل في إبادتها لأهل قطاع غزة".



وأوضح مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "كل وزراء خارجية أوروبا أكدوا الدعم للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا: "الإعلام في الغرب يرصد تناقضات الاتحاد الأوروبي، الشعوب الأوروبية تملأ الشوارع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، موضحا: "جوزيب بوريل سيقوم بجولة لإقناع إسرائيل بهدنة إنسانية".

