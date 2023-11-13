بايدن: جهود لاستغلال الهدنة للتعامل مع الإفراج عن المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك جهود لاستغلال الهدنة التي يتم السعي فيها مع الإفراج عن المحتجزين ويجري التفاوض بهذا الشأن مع الوسطاء، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وتسعى مصر وقطر للوساطة والإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق نار وهدنة لإنقاذ الأبرياء في غزة المحاصرة إسرائيليا.

كشفت صحف أمريكية عن مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ضرورة حماية المدنيين وحماية المستشفيات في قطاع غزة.

طالب بايدن بحماية المشافي وأن يتم التعامل وفق هذا الأساس .

وتناشد إدارة بايدن إسرائيل كبح جماح بعض تكتيكاتها لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

ومع تزايد إدانة الصراع في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل، يواجه الرئيس الديمقراطي أيضًا حدود في قدرة الولايات المتحدة على توجيه النتيجة - ليس فقط فيما يتعلق بالحرب، ولكن ما سيأتي بعد ذلك.