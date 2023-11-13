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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يكشف عن نصيحة شارل ديجول لمحمد حسنين هيكل

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل قابل العديد من قادة العالم، ولديه كتابين حول هذا الأمر، منهم كتاب يُدعى "زيارة جديدة للتاريخ" وهو واحد من أروع ما كتب محمد حسنين هيكل، به حوارات مع شخصيات كبيرة قابلها الصحفي الراحل، وكتبها بطريقة أدبية فاخرة، منها حوار مع الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا، وحوار مع أينشتاين الذي أسرد هيكل فصلا كبيرا في الكتاب عن حواره معه. 

أحمد المسلماني يتحدث عن محمد حسنين هيكل 

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الكتاب الثاني للصحفي محمد حسنين هيكل الذي تحدث فيه عن علاقاته ولقاءاته مع قادة العالم تحت اسم "أحاديث في آسيا" به حوارات مع قادة الهند وباكستان، وحوارات مع زعماء عديدين، وزعيم بنجلاديش، وشخصيات عديدة، وحوارات ممتعة، وكذلك مع رئيس وزراء اليابان. 

وتابع أحمد المسلماني، أن من الشخصيات العالمية التي واجهها هيكل هو أشهر سياسي في فرنسا في العقود الأخيرة شارل ديجول، وهيكل دائما يقول عنه أنه لا يمكن فهم سياسة بدون خريطة، وأي سياسة عالمية يجب وضع خريطة والحديث، لكي يعلم عما يتحدث، وهذه النصيحة التي حصل عليها من شارل ديجول، "قال له لازم تبص على الخريطة عشان تعرف انت بتتكلم عن إيه، وقاله مرة لازم تبص على الخريطة بعد هزيمة 1967، وقاله مش ممكن التاريخ يكون في صالح إسرائيل على حساب العالم العربي لأن الجغرافيا بتقول كده، ويستحيل هزيمة العالم العربي في مواجهة إسرائيل". 

احمد المسلماني محمد حسنين هيكل الملك خوان كارلوس شارل ديجول قناة الحياة برنامج الطبعة الأولى

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