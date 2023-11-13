عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: رفض العدوان الإسرائيلي في غزة بدأ يظهر بقوة عالميا

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المطالبة من الشعوب والمواطن بضرورة الخروج من حالة الحزن على ما يحدث في غزة أمر صعبًا للغاية، خاصة أن المواطن ببصيرته وضميره الحي يرى ما يحدث أمام عينيه في الشاشات، والخروج من حالة الحزن يأتي من خلال وجود حلول لتلك الأزمات. 

إبراهيم عيسى يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع من خلال قناة “القاهرة والناس”، أن شعور المواطن المصري والمواطن العربي باليأس والحزن في الوقت الحالي بل والألم والمرارة أمر طبيعي تجاه ما يحدث في غزة من قبل جيش الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، موضحا أن اليأس حاليا هو المسيطر على جماعة النخبة والمشتغلين في الرأي السياسي.

وتابع إبراهيم عيسى، أن إسرائيل تحاول أن تكذب على العالم، والعرب يكذبون على أنفسهم، وحالة الحزن واليأس المنتشرة في الوقت الحالي تجعل العاطفة تغلب على العقل تجاه العديد من الأحداث، موضحا أن الأصوات الرافضة للعدوان الإسرائيلي بدأت تعلو في العالم وتتزايد عالميًا بشكل واضح وبقوة في الفترة الأخيرة.

إبراهيم عيسى غزة القضية الفلسطينية المواطن المصري برنامج “حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من البنك المركزي.. أسامة كمال يزف نبأ سارا للمصريين بالخارج

إبراهيم عيسى: التعاطف الغربي الآن مع فلسطين والصور المقدمة للعالم تغيرت

مدير مستشفى العريش: نجحنا في إنقاذ طفلة من بتر أحد أطرافها

مسؤول بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 3200 طن من المساعدات الدولية للفلسطينيين

مسئول بشمال سيناء: شفاء 12 حالة من المصابين الفلسطينيين في مصر

طبيبة بمستشفى العريش: متواجدة لتقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة

أم فلسطينية باكية: شبابنا هيفضل موجود وأراضينا هترجع

ترشيحاتنا

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الأربعاء.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى هوجو تشافيز للعيون في رام الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ