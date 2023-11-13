إبراهيم عيسى: رفض العدوان الإسرائيلي في غزة بدأ يظهر بقوة عالميا

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المطالبة من الشعوب والمواطن بضرورة الخروج من حالة الحزن على ما يحدث في غزة أمر صعبًا للغاية، خاصة أن المواطن ببصيرته وضميره الحي يرى ما يحدث أمام عينيه في الشاشات، والخروج من حالة الحزن يأتي من خلال وجود حلول لتلك الأزمات.

إبراهيم عيسى يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع من خلال قناة “القاهرة والناس”، أن شعور المواطن المصري والمواطن العربي باليأس والحزن في الوقت الحالي بل والألم والمرارة أمر طبيعي تجاه ما يحدث في غزة من قبل جيش الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، موضحا أن اليأس حاليا هو المسيطر على جماعة النخبة والمشتغلين في الرأي السياسي.

وتابع إبراهيم عيسى، أن إسرائيل تحاول أن تكذب على العالم، والعرب يكذبون على أنفسهم، وحالة الحزن واليأس المنتشرة في الوقت الحالي تجعل العاطفة تغلب على العقل تجاه العديد من الأحداث، موضحا أن الأصوات الرافضة للعدوان الإسرائيلي بدأت تعلو في العالم وتتزايد عالميًا بشكل واضح وبقوة في الفترة الأخيرة.