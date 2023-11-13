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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: مفاوضات جارية مع قطر وإسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن

صدى البلد

أكدت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية للسماح بإطلاق المحتجزين وتقديم المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة. 

وأضافت فى تصريحات صحفية أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة حماية المستشفيات في غزة والتحقق من عدم وجود قتال فيها.

وفيما يتعلق بالمحتجزين، أشارت جان بيير إلى أن هناك مفاوضات جارية مع قطر وإسرائيل بهدف الإفراج عنهم، وأكدت أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف.

 

من جهة أخرى، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن لا تملك معلومات دقيقة حول مواقع وظروف المحتجزين في غزة. وأشار إلى أن هناك معلومات حول أعداد المحتجزين لدى حماس، وتواصل الولايات المتحدة المفاوضات للإفراج عنهم.

وفي سياق آخر، شدد سوليفان على ضرورة أن تكون المستشفيات في غزة قادرة على تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مؤكداً على استمرار الولايات المتحدة في المناقشات مع إسرائيل حول أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تكتيكية.

أكدت جان بيير أنه ينبغي حماية المدنيين، وعبّرت للإسرائيليين عن عدم قبول وجود قتال في المستشفيات. وأشارت إلى وجود تقارير تؤكد استخدام حماس للمستشفيات في عملياتها، ولكنها أكدت عدم وجود معلومات حول مستشفيات محددة.

كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض هدنة انسانية غزة 50 ألف حامل في غزة

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