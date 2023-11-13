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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: ضرب إسرائيل لمستشفيات غزة تأكيد أنها وحش مهمته الدمار والخراب

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إجرام إسرائيل موجود طوال الوقت لكنها لم تبلغ هذه الدرجة من الوحشية التي ترتكبها في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل من حصار مستشفيات قطاع غزة تقول أنها وحش لا يعنيها شيء، ولم يردعها الأمم المتحدة أو أي منظمة أو أي هيئة أو المجتمع الدولي.

إبراهيم عيسى يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تريد بضرب المستشفيات في قطاع غزة توصيل رسالة للعالم بأنها وحش لا يعنيها شيء.

وتابع: رسالة إسرائيلية في ضرب المستشفيات في غزة تأكيد على أنها وحش ليس أمامها إلا الدمار والخراب، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يتم تدميره من قبل وحشية الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: "إسرائيل وحش بلا أخلاق وعلى رأس هذا الوحش مجرم أسمه بنيامين نتنياهو".

إبراهيم عيسى إسرائيل قطاع غزة رسالة إسرائيلية برنامج حديث القاهرة

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