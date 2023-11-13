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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بضرورة الالتزام بوثيقة ملكية الدولة بشأن عدم تغيير نشاط القطاعات الصناعية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة

أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بالدور والمجهود الذي يقدمه وزير قطاع الاعمال الدكتور محمود عصمت ، موضحا ان هناك تغيرات وتطورا واضحا في عدد من الشركات .

وأكد معتز محمود خلال تصريحات له اليوم الاثنين ان لقاء وزير قطاع الاعمال بلجنة الصناعة اليوم مثمر ، مشيرا الي ان الوزير قام بشرح خطة واستراتيجية الوزارة بشكل واضح ومحدد .

واوضح وكيل صناعة النواب ، ان وزير قطاع الاعمال اكد خلال اجتماعه بلجنة الصناعة على عدم اغلاق اي شركة من شركات قطاع الاعمال ، موضحا ان هذا الامر سيعزز من نمو الاقتصاد المصري ، مشيدا بالتغيرات والتطور الكبير الذي حققه وزير قطاع الاعمال للشركات الامر الذي ادي الي تحسين الاداء وتطوره .

وطالب معتز محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير قطاع الاعمال بضرورة الالتزام بوثيقة ملكية الدولة والتي تعني عدم تغيير نشاط القطاعات الصناعية بل يتم الالتزام بنفس انتاج المصنع والعمل علي تطويره مدة كافية حتي لا يتم تشريد العمال او الموظفين حرصا علي الصناعات من اجل اقتصاد قوي .

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