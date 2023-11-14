نطقت الشهادة على الهواء .. تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب غزة

أعلنت التيك توكر الأمريكية ميجان رايس إسلامها، وانتشر مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تنطق الشهادة ، وتقرأ بعض آيات القرآن ، وذلك بعدما كانت لا تنتمي لأي ديانة ، لكنها اهتدت أخيراً للإسلام وكان السبب هو غزة.

بدأت قصة إسلام التيك توكر الأمريكية ميجان رايتس منذ بداية الحرب في غزة ، و تساؤل ميجان عن سبب صمود الأهالي هناك في ظل الأزمة الذي يتعرضون لها في الفترة الحالية من اعتداء وضرب وقتل ومجاعة وإبادة جماعية يعيشونها على يد الكيان الصهيوني.

ولماذا لم ينفجر أهالي غزة غيظا ويعلنوا ارهاقهم ويأسهم أو عجزهم حتى الآن، لتتوصل إلى نتيجة نهائية مفادها إيمانهم بالله واستعانتهم بآيات القرآن الكريم، ومن هنا بدأت القصة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.