أستاذ اقتصاد سياسي يكشف سبب إقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها.. فيديو

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان تم إقالتها بسبب التصريحات المتطرفة.

وأضاف الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " وزيرة الداخلية البريطانية كانت تحاول كسب ود اليمين المتطرف".

وأشار: "وزيرة الداخلية البريطانية كانت تريد الوصول لرئاسة حزب المحافظين"، موضحا: "الشرطة لم تغفر لوزيرة الداخلية البريطانية المقالة تصريحاتها في مقال كتبته".

وأوضح الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن،: "رئيس الحكومة طلب من وزيرة الداخلية التراجع عن تصريحاتها ولكنها رفضت فتم إقالتها".

وتابع الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن،: "وزيرة الداخلية البريطانية تم إقالتها لأنها ضربت التيار المعتدل في حزب المحافظين"، مشيرا: "جيمس كليرفرلي تولى منصب وزير الخارجية البريطانية لمدة 14 شهرا".

واسترسل الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن،: "جيمس كليرفرلي لم يكن يتحدث كثيرا خلال تواجده في منصب وزير الخارجية"، لافتا: "سوناك يبحث عن شخصية لها علاقة طيبة مع العالم العربي لذلك اختار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية".

وأكمل الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن،: "رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزير الخارجية الجديد يتمتع بعلاقات طيبة مع العالم العربي"، لافتا: "سوناك اختار ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية لأنها كان يتمتع بعلاقات جيدة مع أوروبا".

