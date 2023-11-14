ناصر قلاوون: الآلية الحربية الإسرائيلية تحظى بدعم غربي كامل.. فيديو

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن الآلية الحربية الإسرائيلية تحظى بدعم غربي كامل.

وأضاف الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أصوات ترفض الحرب الإسرائيلية ولكنها تتحدث بصوت لا أحد يسمعه".

وأشار الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن،: "النقابات العمالية تضغط بقوة كبيرة من أجل الضغط على حزب العمال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".