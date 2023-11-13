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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات كندا يتفوق على البرازيل..وألمانيا تهزم منغوليا في مونديال كرة الطائرة البارالمبية

صدى البلد

حققت سيدات منتخب كندا الفوز على البرازيل وفازت ألمانيا على منغوليا بينما حقق منتخب سلوفينيا  الفوز على هولندا في الدور الأول من منافسات السيدات من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية و التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة  تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 11 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وفازت كندا على البرازيل بنتيجة الأشواط 3-1 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-15 والشوط الثاني 25-21 والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

كما فازت سيدات منتخب ألمانيا الفوز على منغوليا بنتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-13 والشوط الثاني 25-13 والشوط الثالث بنتيجة 25-22.

كما حققت سيدات منتخب سلوفينيا الفوز على هولندا جاءت نتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 13-25 والشوط الثاني 16-25 والشوط الثالث بنتيجة 13-25.

وتمكنت سيدات منتخب رواندا الفوز على منتخب مصر بثلاثية نظيفة دون رد، حيث شهد اللقاء حضور القنصل والملحق العسكري لدولة رواندا لمؤازرة منتخب بلدهم خلال منافسات البطولة.

ويلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية سيدات مع نظيره منتخب ألمانيا غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر في تمام العاشرة صباحاً.

ويضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

يشارك في البطولة  19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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