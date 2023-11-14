يلعب بـ«جهاز في قلبه».. تفاصيل صادمة لوفاة مهاجم شهير داخل الملعب

في واقعة صادمة، سقط مهاجم شهير على أرض الملعب، وظن الجميع في البداية أنه مريض أو مصاب، لكن صدموا أنه توفي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، غيب الموت المهاجم الغاني رافائيل دوامينا، عن عمر ناهز 28 عامًا، حيث سقط ميتا على أرض الملعب خلال مباراة في الدوري الألباني.

كان دوامينا يلعب مع فريق ”إجناتيا“ ضد ”بارتيزاني“ يوم السبت الماضي 11 نوفمبر، وبالرغم من التدخل الفوري للأطباء المتخصصين، إلا أنه توفي.

دوامينا يعد هدافًا للدوري الألباني هذا الموسم بتسجيله 9 أهداف، كما لعب 9 مباريات دولية وسجل هدفين لمنتخب بلاده.

أُلغيت المباراة التي كانت مقررة يوم السبت، وقرر الاتحاد الألباني لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في البلاد هذا الأسبوع؛ احترامًا لوفاته الصادمة.

وعبر الاتحاد الألباني لكرة القدم عن تعازيه لعائلة دوامينا ولنادي إجناتيا، وأكد تصريحهم عن حزنهم العميق لهذا الخسارة الفادحة التي صدمت المجتمع الكروي الألباني بأكمله.

كما أعرب الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تعازيهم العميقة لعائلة «دوامينا» في هذه اللحظة الصعبة، حيث كان «دوامينا» لاعبًا موهوبًا، وأظهر مستوى عاليًا في كل مرة شارك فيها مع منتخب غانا.

وفي عام 2017، فشلت صفقة انتقاله إلى نادي برايتون بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب فشله في الفحص الطبي، ولاحقًا، لعب لنادي ليفانتي في الدوري الإسباني.

وفي عام 2021، تعرض لإصابة خلال مباراة في كأس النمسا بين فريقه الحالي بلاو فايس لينز وفريق هارتبيرج، لكنه تعافى واستمر في مسيرته الكروية، ووفقًا للتقارير، خضع لعملية جراحية في القلب وخضع لتركيب جهاز في القلب.