مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا

قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الاسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، إن اللغة الإسبانية أحد أكثر اللغات المنتشرة في العالم، حيث يوجد 22 دولة تتحدث باللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أن العالم الإسباني فسيح ولا يقتصر على دولة واحدة مثلما يعتقد البعض، ولذلك هي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

وتابع "البدري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تاريخ أمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية طويل وحافل، مشيرًا إلى ان أمريكا اللاتينية مكان داعم وجاذب لمجموع اللاجئين والنازحين الذي نزحوا من فلسطين في النصف الثاني من القرن الـ19.

ولفت إلى أن هناك انتفاضة موجودة في أمريكا اللاتينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن كولمبيا طالبت من السفير الإسرائيلي بالاعتذار عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وطالبته بالرحيل.

وأشار إلى أن الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا، مضيفًا أن وحدة رصد اللغة الاسبانية تعمل على توجيه الخطاب والرسائل إلى المجتمع الاسباني ومجتمع أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن مرصد الأزهر الشريف هو الوحيد في العالم الذي يعمل بـ13 لغة، ويعمل على قراءة وما يبث على مستوى كافة وسائل الإعلام، ومواجهة التطرف والإرهاب وخلافه.