إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و3 مخالفات بناء بالغربية

تمكنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية من إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و4 قراريط و19 سهمًا، كما أزالت 3 مخالفات بناء على مساحة 480 مترًا مربعًا.



كما أسفرت جهود الوحدات المحلية -بحسب بيان صادر عن محافظة الغربية اليوم /الإثنين/- عن تحويل 15 متعديًا على الأراضي الزراعية و3 مخالفين للبناء إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددًا على أنه لا تهاون مع التعديات لحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

