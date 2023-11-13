عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و3 مخالفات بناء بالغربية

مخالفات بناء
مخالفات بناء

تمكنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية من إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و4 قراريط و19 سهمًا، كما أزالت 3 مخالفات بناء على مساحة 480 مترًا مربعًا.


كما أسفرت جهود الوحدات المحلية -بحسب بيان صادر عن محافظة الغربية اليوم /الإثنين/- عن تحويل 15 متعديًا على الأراضي الزراعية و3 مخالفين للبناء إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.


وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددًا على أنه لا تهاون مع التعديات لحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

ترشيحاتنا

محمد صلاح ولا مين.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم ليفربول

سحب الرئاسة الشرفية للزمالك من مرتضى منصور | تفاصيل

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ