جيش الاحتلال: تسلل طائرات من الحدود الشمالية كان إنذارا كاذبا

أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بتسلل طائرات من الحدود الشمالية لـ إسرائيل.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “صافرات إنذار الطائرات المعادية في شمال إسرائيل كانت إنذارا كاذبا”.

وتصاعدت حدة التوترات على طول الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة بواسطة إسرائيل، مما أثار مخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا.

وأدت أسابيع من الأعمال العدائية إلى سقوط ضحايا من الجانبين، مما يمثل أعنف حرب في المنطقة منذ حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

كما أدت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان، المنسوبة إلى حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، إلى مقتل شخصين، في حين أدى هجوم صاروخي لحزب الله على الجانب الإسرائيلي إلى مقتل شخص واحد.