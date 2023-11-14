في عيد ميلاد لبلبة.. اعرف سر بكائها بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يوافق اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، وهي ممثلة وفنانة استعراضية تألقت في الأعمال السينمائية منذ الصغر، بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة من عمرها، كما تنوعت أعمالها بين الكوميدي والدراما.

كما أنها لم تعمل في مجال التمثيل فقط، بل عملت بمجال الغناء، وغنت الفنانة لبلبة 268 أغنية من ضمنها 30 أغنية للأطفال، كما حصلت على أكثر من جائزة منها جائزة بنيالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس ونفس الجائزة في مهرجان «كل أفريقيا» في كيب تاون، جنوب أفريقيا سنة 1996، ذلك عن دورها في فيلم ليلة ساخنة، كما أدت دور البطولة في 6 أفلام وهي صغيرة، من أهمها فيلم «حبيبتي سوسو» مع المخرج الذي أكتشف موهبتها المخرج نيازي مصطفى، وفيلم «البيت السعيد» وفيلم «أربع بنات وضابط».

امتدت مسيرتها الفنية منذ صغرها إلى الآن، وقامت ببطولة 85 فيلما سينمائيا، من أهمها «ليلة ساخنة، جنة الشياطين، عصابة حمادة وتوتو، في الصيف لازم نحب، برج العذراء، احترس من الخط، معالي الوزير، حسن ومرقص»، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها: «صاحب السعادة، مأمون وشركاه، الشارع اللي ورانا».

حصلت الفنانة لبلبة على جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، وتسلمت جائزة الهرم الذهبي على ما قدمت خلال مسيرتها الفنية الحافلة بالعديد والعديد من الأعمال الفنية التي ظل أثرها في وجدان كل جمهورها.

كما عبرت عن سعادتها بقيام إدارة مهرجان القاهرة باختيارها لتقديم هذه الجائزة لها، مضيفة أنها لا تتخيل شعورها لحظة استلمها لجائزة الهرم الذهبي، كما أكدت أنها تحب مهرجان القاهرة لأنه من أقدم وأعرق المهرجانات الفنية وأقربها إلى قلبها.

لبلبة

انهمرت الفنانة لبلبة بالبكاء بعد انتهاء عرض الفيلم التسجيلي عن حياتها ومسيرتها الفنية، وسقطت دموعها بعد صعودها على خشبة المسرح لاستلام الجائزة، قائلة: «بشكر بلدي مصر اللي اتربيت من خيرها ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ حسين فهمي، وجمهوري اللي شجعني وأنا طفلة لحد اللحظة اللي أنا موجودة فيها دي، وبشكر كل اللي اشتغلت معاهم فنانين وعمال ومخرجين وكل زمايلي اللي بحبهم وبيحبوني».

كما أوضحت أنها محبة للسينما منذ نعومة أظافرها، موضحة أن والدتها كانت على وشك ولادتها داخل إحدى قاعات العرض بالسينما أثناء مشاهدتها لفيلم، إلا أن الحضور قاموا بإخراجها من الصالة ونقلها إلى المستشفى، قائلة: «والدتي كانت حامل فيا وبتتفرج في السينما على فيلم، وجالها وجع الولادة، لو مكنوش لحقوها في المستشفى كنت هتولد في السينما وأنزل على الأرض».

وأضافت: «دايمًا لما ببص في الكواليس بلاقي والدتي بتشجعني، ومفيش مرة ماكنتش واقفة في الكواليس، لما كانوا يعلنوا عن مهرجان القاهرة تقول لي أنتِ هتتكرمي، وما يحصلش نصيب، والسنة اللي بعدها تقول لي هتتكرمي السنة دي أنتِ أكتر واحدة اشتغلتي وبرضه ما يحصلش نصيب، ودلوقتي أنا بحقق لها أمنية، ولكن هي مش موجودة وأنا بتكرم النهاردة».