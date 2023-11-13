المنتخب الأولمبي يؤدى تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية

أدى المنتخب الاوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني أول تدريباته مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادى النادى فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

شهد التدريب فقرات خططية وجمل فنية جديدة حرص على تنفيذها اللاعبون خلال التقسيمة التى أجراها المنتخب وظهر فيها الجميع بشكل متميز ، وحضر التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الادارة والمشرف على المنتخب واطمأن على كافة الترتيبات.

وكان فى استقبال المنتخب العميد شريف صادق المدير التنفيذى للنادى النادى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة ، كما حرص د.محمد كردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس الامناء بالنادى النادى على تذليل كافة العقبات للمنتخب فى إطار توجيهات د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يتابع اخبار المنتخب بشكل مباشر.

كما شهد التدريب ترحيب من كل أفراد الجهاز الفني واللاعبين بالكابتن عادل مصطفى المدرب والذى انضم بديلا للكابتن وائل رياض الذى تولى مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وأشاد ميكالى بروعة المنشأة الرياضية الحديثة وبأرضية ملعب نادى النادى أحد ثمار الجمهورية الجديدة التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية مؤكدا أنه سعيد جدا برؤية مثل هذه القلاع الرياضية فى مصر.