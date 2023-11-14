كيف أثر قصف إسرائيل لغزة على السفر الجوي حول العالم ؟

صدر تقرير مثير عن شركة تحليلات السفر "فوروارد كيز" يكشف تأثير الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس على حالة الطيران العالمي.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” كشفت الدراسة أن حجوزات الرحلات الدولية في جميع أنحاء العالم قد تراجعت منذ بداية النزاع في أكتوبر، وهو ما يعكس قلة الثقة في السفر، فالناس تخشى أن تُقصف طائرتها بالخطأ وهي في رحلة عمل أو أثناء قضاء أجازة.

وبحسب تقرير "فوروارد كيز" فإن حجوزات الرحلات الدولية تراجعت بنسبة 10٪ في كل من أميركا الشمالية والجنوبية بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وشهدت حجوزات الرحلات الدولية في الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 9٪، وتراجعت حجوزات الرحلات الدولية إلى المنطقة بأكملها بنسبة 26٪ خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على غزة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل عانت بشدة من تأثيرات النزاع، حيث ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى هناك، وعانت مثلها كلا من السعودية والأردن ولبنان في قائمة الدول التي تضررت من إلغاء الرحلات الجوية.

يذكر أن حالة الطيران الجوي تعاني أيضًا من تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19، حيث شهدت حجوزات الرحلات الدولية تراجعًا بنسبة 5٪ في جميع أنحاء العالم.