وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير لاتفيا بالقاهرة أوجه تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مع سفير دولة لاتفيا بالقاهرة أندرياس رازانس، أوجه تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجال السياحة والآثار، بالإضافة إلى بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من لاتفيا إلى مصر.



وثمّن الوزير العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ولاتفيا، مشيرا إلى الحوافز التي توفرها الوزارة للترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تعريفية لمصر، فضلاً عن رعاية بعض الأحداث والفعاليات التي تقام بمصر.



كما أشار إلى برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.



من جانبه، أكد سفير دولة لاتفيا بالقاهرة على أن المقصد السياحي المصري يحظى بانطباع إيجابي لدى مواطني لاتفيا، حيث يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم.



كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون في مجال العمل الأثري من خلال إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في لاتفيا.