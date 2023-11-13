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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تكرم أصحاب الإنجازات الرياضية خلال العام الجاري

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

كرمت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اللاعبين واللاعبات الذين حققوا إنجازات رياضية دولية، خلال عام 2023، وذلك خلال لقائها معهم، اليوم /الاثنين/، بحضور الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة والمدربين. 


وأشادت المحافظ بما حققوه أبناء المحافظة من إنجازات على المستوى الدولى وتأهل لاعبين لأولمبياد باريس 2024 وبارالمبياد باريس 2024، والذي يأتي استكمالاً لما حققوه من إنجازات على مستوى مصر والعالم، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للبارعين والمتميزين بالمجالات الرياضية والعلمية و كافة المجالات، وتأهيلهم للمنافسة عالميًا .


من جهة أخرى، افتتح رئيس جامعة دمياط، الدكتور حمدان ربيع المتولي، الدورة التنشيطية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بكليات الجامعة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بحرم الجامعة.


وبدأت الفعاليات بطابور العرض لكليات جامعة دمياط ثم السلام الوطني ثم آيات من القرأن الكريم، تلاها كلمة الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي رحب فيها بالحضور، وأكد أن الدورة التنشيطية تهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف إلى صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لإعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

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