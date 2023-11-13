يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، على إصدار بيان، يُفهم منه أن “الحركة تعتبر الانتخابات مسرحية هزلية”، رغم ما ينطوي عليه ذلك من اتهامنا مباشرة بأننا جزء من هذه المسرحية، ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك، إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع، وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية، يحقق من خلالها بطولات زائفة، بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية.

وأوضح الحزبان، أنه وبناء على ما تقدم وتجنبًا لمزيد من الشقاق داخل الحركة نعلن عن تجميد نشاطنا داخل الحركة، ونتمنى لكم التوفيق.